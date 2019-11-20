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В Рязани покажут документальный фильм «Гавайская губерния»

В четверг, 21 ноября, в 18.30 в КДЦ «Октябрь» (улица Новосёлов, 13) состоится показ нового документального фильма «Гавайская губерния». Об этом сообщается на сайте администрации Рязани. 

Фильм представят съёмочная группа и руководитель проекта «Русский след на Гавайях» Михаил Малахов – Герой России, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества, почетный полярник, Почётный гражданин города Рязани.

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Премьера фильма состоялась 14 ноября. В фильме «Гавайская губерния» предложена оригинальная версия драматической истории, развернувшейся на островах в начале XIX века.

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