В Рязани подвели итоги работы в сфере межнациональных отношений

В рамках работы Совета по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений при главе администрации города Рязани продолжаются рабочие встречи с представителями национальных диаспор. Встречи посвящены подведению итогов взаимодействия в 2019 году, подготовке совместных мероприятий в 2020 году.

Как сообщает сайт администрации города, состоялись переговоры представителей управления общественных отношений аппарата администрации города с активистами местной узбекской национально-культурной автономии «Алмаз» и молдавского национального общественного объединения. Вопросы развития отношений с молдавской диаспорой касались сохранения традиций молдавской культуры, а также обсуждения вариантов представления помещения для работы диаспор.

Начальник отдела дополнительных мер профилактики правонарушений управления общественных отношений Валерий Сарычев проинформировал о важных результатах развития сферы в 2019 году. По итогам участия в федеральном конкурсе лучших муниципальных практик город Рязань был удостоен особого знака за успехи – сертификата в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Члены Совета совместно с представителями национальных общин сформулировали конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию и развитию межнациональных отношений в будущем году.