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В Рязани планируют выделить полосы для движения общественного транспорта

В администрации города Рязани обсудили вопрос организации выделенных полос для движения общественного транспорта. В обсуждении этого вопроса приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, глава администрации города Елена Сорокина, ее профильный заместитель Владимир Бурмистров, представители регионального УГИБДД, министерства транспорта и автомобильных дорог области, структурных подразделений администрации, организаций, занимающихся развитием транспортных систем.

Елена Сорокина заявила, что вопрос выделения полос для общественного транспорта необходимо тщательно проработать с учётом мнения жителей.

Владимир Бурмистров сообщил, что первые выделенные полосы планируется организовать на Первомайском проспекте – от путепровода на Вокзальной до площади Ленина и Московском шоссе – от остановки «Таможня» до ТД «Барс». Предварительно будет проведено транспортное моделирование, разработаны проекты организации дорожного движения с учетом расположения знаков, переустройства работы светофоров и нанесения дорожной разметки.

Евгений Беленецкий отметил, что детали проекта необходимо обсуждать в фокус-группах, в которые должны войти профильные специалисты и представители общественности.

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