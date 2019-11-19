В Рязани нашли миниатюрный нож, которому более 20 лет

В Рязани археологи обнаружили миниатюрный железный нож, которому больше двух веков. О находке рассказали в группе «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция» ВКонтакте.

Небольшой железный нож нашли в исторической части посёлка Храпово возле Покровского храма (построен в XVII веке). Директор центра Василий Конов отметил, что по изделию видно, что его активно использовали – режущая часть сильно источилась. Археолог предположил, что раньше лезвие было несколько длиннее.

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Вместе с ножом на территории обнаружили фрагменты глиняной посуды XVII-XVIII столетий, поэтому археолог предположил, что вся коллекция имеет возраст более 200 лет. Василий Конов отметил, что исследования стали очень результативными.

Стоит сказать, что к экспедиции археологи подготовились основательно: они знали заранее, что располагалось на исследуемой территории последние 500 лет.