В Рязани насчитали 113 недостроенных домов

В Рязани насчитывается 113 выданных разрешений на строительство объектов жилищного строительства на территории Рязани, не введенных в эксплуатацию по состоянию на 1 октября 2019 года.

Как сообщает сайт администрации города, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ срок действия разрешения на строительство может быть продлен на основании заявления застройщика. Также застройщик имеет право обратиться за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию раньше заявленного срока.

Реестр публикуется для информирования граждан, уже заключивших договора долевого участия, а также потенциальных покупателей на первичном рынке жилья о строящихся многоквартирных домах на территории города.