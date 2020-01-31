В Рязани наградили представителей добровольных народных дружин города Рязани

В ресурсном центре «Дом ТОС» состоялось награждение представителей добровольных народных дружин города Рязани. Церемония награждения состоялась 29 января. Отряды добровольных народных дружин оказали помощь в проведении мероприятий в рамках проекта «Новогодней столицы России». Дружинники, в частности, помогали в проведении Парада Дедов Морозов, мероприятий «Катай, Рязань!» и праздников на Лыбедском бульваре.

Благодарственные письма администрации города Рязани активистам ДНД вручила заместитель начальника управления общественных отношений аппарата администрации Наталья Шалдаева. Она подчеркнула особую необходимость содействия дружинников в охране общественного порядка. Участие активистов помогает усилить работу органов правопорядка, позволяет охватить больше территорий.

Отдельно были отмечены производственные, студенческие, ТОСовские коллективы ДНД, а также казачий отряд добровольной народной дружины. Добрые слова со стороны администрации города и членов ДНД были произнесены в адрес руководителя ДНД города Олега Абрамова.

Для гостей мероприятия была организована концертная программа.