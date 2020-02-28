В Рязани начинается приём документов на участие в предварительном голосовании «Единой России»

2 марта в общественной приёмной «Единой России» начнётся приём документов на участие в партийных праймериз. Само голосование пройдёт 31 мая с 8 до 20.00, будет открыто более 200 участков счетных комиссий. Об этом 28 февраля на заседании президиума регионального политсовета сообщил лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин.

Кандидаты от «Единой России» примут участие в выборах депутатов Рязанской областной Думы и выборах муниципального уровня. Для выдвижения кандидатов партия, согласно уставу, проводит предварительное голосование. Впервые в этом году вводится электронное голосование. Новшество также в том, что теперь потенциальные кандидаты должны будут сформулировать предложения по реализации Послания президента Российской Федерации. Кроме того, кандидаты обязаны войти в партийную фракцию в случае победы на выборах.

Аркадий Фомин напомнил, что каждый кандидат не менее двух раз примет участие в дебатах, будет вести агитацию и проводить встречи с населением.

— Приём документов начнётся 2 марта, так как 1 марта – дата, предусмотренная положением — выходной день, — пояснил Фомин. — До 5 мая потенциальные кандидаты могут принять решение о подаче заявления. Интерес рязанцев к предварительному голосованию, к участию в политической жизни региона, растёт год от года. Это очень хорошая тенденция, и мы будем всячески популяризировать предварительное голосование, чтобы больше людей принимало в нём участие, приходило к нам со своими идеями и предложениями.

На заседании президиума политсовета было принято решение о проведении праймериз и определены 18 территорий, по которым выдвигаются депутаты по одномандатным округам и спискам. Члены президиума также проголосовали за кандидатуру председателя оргкомитета предварительного голосования. Им стал советник главы муниципального образования — город Рязань Владимир Грачёв.