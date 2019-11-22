В Рязани муниципальный транспорт стал перевозить больше пассажиров

22 ноября на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно отчитался о работе Управления рязанского троллейбуса.

Он сообщил, что доходы предприятия за девять месяцев 2019 года составили 360 миллионов рублей, что почти на 40 миллионов меньше, чем за такой же период 2018 года. Михно объяснил снижение доходов тем, что многие пассажиры-льготники пересели на коммерческий транспорт в связи с появлением такой возможности.

Общий убыток УРТ за девять месяцев текущего года составил более 27 миллионов рублей. Однако в связи с тем, что предприятие начало обслуживание автобусных маршрутов, полученное из бюджета возмещение разницы в тарифе сократило убыток до 14 миллионов рублей.



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Андрей Михно заверил, что руководство предприятия принимает меры для того, чтобы к февралю следующего года предприятие начало работать «в ноль», а затем и получать прибыль.



В связи с тем, что на маршрутах работает больше машин (количество автобусов увеличилось с 55 до 100), пассажиропоток на муниципальном транспорте увеличился с 30 до 38% от общего.



Начальник управления транспорта отдельно остановился на информации о том, что в УРТ снизились зарплаты. Он заверил, что зарплаты сотрудников «Автоколонны 1310», перешедших на работу в УРТ, просто приведены к уровню тех зарплат, которые платят на другом предприятии. По его словам, имели место и ошибки в начислении зарплат, которые сейчас уже исправлены. По информации Михно, водители троллейбусов и автобусов в Рязани получают больше 30 тысяч в месяц.



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Начальник управления также сообщил, что 78 троллейбусов из Москвы не прибудут в Рязань в этом году. Это связано с процедурой оформления. Он сказал, что половина новых троллейбусов, которые получит Рязань, находится «в идеальном состоянии», а самые старые и изношенные рязанские машины после прибытия московского транспорта будут разобраны на запчасти.