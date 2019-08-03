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В Рязани гостят делегации иностранных государств

Поздравить Рязань с Днем города приехали гости из городов Алессандрия и Генуя (Италия), Ловеч (Болгария) и Новый Афон (Абхазия). 

Утром 3 августа гости почтили память нашего земляка, Героя Советского Союза, Национального героя Италии Фёдора Полетаева. Они возложили цветы к монументу знаменитому рязанцу. 

Представители делегаций отдали дань памяти русскому военачальнику, участнику Среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободителю Болгарии, генералу Михаилу Скобелеву. К его памятнику также возложили живые цветы. 

В торжественных церемониях вместе с представителями иностранных делегаций приняла участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.  

А накануне иностранные гости вместе с депутатами городской Думы побывали на экскурсии в Рязанском Кремле, посетили действующие экспозиции историко-архитектурного музея-заповедника.   

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