В Рязани гостят делегации иностранных государств

Поздравить Рязань с Днем города приехали гости из городов Алессандрия и Генуя (Италия), Ловеч (Болгария) и Новый Афон (Абхазия).



Утром 3 августа гости почтили память нашего земляка, Героя Советского Союза, Национального героя Италии Фёдора Полетаева. Они возложили цветы к монументу знаменитому рязанцу.



Представители делегаций отдали дань памяти русскому военачальнику, участнику Среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободителю Болгарии, генералу Михаилу Скобелеву. К его памятнику также возложили живые цветы.



В торжественных церемониях вместе с представителями иностранных делегаций приняла участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.



А накануне иностранные гости вместе с депутатами городской Думы побывали на экскурсии в Рязанском Кремле, посетили действующие экспозиции историко-архитектурного музея-заповедника.

