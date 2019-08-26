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В Рязани бухгалтера подозревают в хищении из бюджета почти 2,7 миллиона рублей

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Рыбновского района, подозреваемой в хищении бюджетных средств. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

По версии следствия, с марта 2017 по июнь 2019 года женщина похитила в общей сложности 2 миллиона 682 тысячи рублей. Она работала главным бухгалтером образовательной организации. С первого же месяца нахождения в должности подозреваемая давала на подпись руководителю ведомость зарплаты, а затем меняла её на другую и отправляла в соответствующее подразделение администрации Рязани. В ней она ежемесячно прибавляла себе около 150 тысяч рублей в качестве поощрения, материальной помощи и т. д. Деньги женщина получала на банковскую карту. 

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей до 10 лет лишения свободы. С подозреваемой взята подписка о невыезде.

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