В Рязань привезли редкие породы кошек

23 и 24 ноября в торговом центре «М5Молл» проходит выставка кошек «Ничего на свете лучше нету». На ней представлено более 20 различных пород. Организатором мероприятия является клуб любителей кошек «Alisa-Best-Cat-Club».

На выставке можно увидеть очень редкие породы из семейства кошачьих: американский кёрл, египетская мау, сомали, норвежская лесная, американская короткошерстная. Кроме того, здесь собраны лучшие представители бенгальских кошек и мейн-кунов.

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Данный клуб работает по ринговой системе ICU, главным критерием которой является выбор спокойных, неагрессивных животных.

— Мы выращиваем котов и кошек для жизни с людьми, именно поэтому у животных должна быть нормальная психика, — поделилась организатор выставки.

В клубе «Alisa-Best-Cat-Club» представлены животные высокого уровня. Главной целью работы питомника является выращивание «чистой» породы и её улучшение.