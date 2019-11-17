На следующей неделе в Рязань придёт морозная погода

Уже на следующей неделе в Рязани ожидается похолодание, столбик термометра опустится до минусовых значений. Соответствующий прогноз размещён на сайте Гидрометцентра РФ.



Днём в понедельник и вторник в Рязани ожидается плюсовая температура – +3…+4 градуса. А уже со среды похолодает – 20 ноября днём ожидается до -1 градуса, а с четверга по воскресенье – до -4 градусов.



Стоит отметить, что ночные температуры уйдут в минус уже со вторника, когда ожидается до -2 градусов. А со среды будет ещё холоднее – от -7 до -9 градусов.



Ночью во вторник синоптики также обещают небольшой снег.

