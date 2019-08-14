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В Рязань для обсуждения проблем древних городов приехали делегации из разных стран

В среду, 14 августа, в областной научной библиотеке имени Горького в Рязани прошёл брифинг, посвящённый международной научно-практической конференции «Проблемы исследования социокультурной среды древних городов».

С журналистами общались помощник мэра города Ниш (Сербия) Горан Милосавлевич, представитель института археологии РАН (Москва) Игорь Стрикалов и врио ректора РГУ имени С.А. Есенина Сергей Демидов.

В конференции принимает участие около 100 человек. Это не только представители России, но и гости из Сербии, Португалии, Турции. Также были те, которые не смогли приехать, но присылали материалы.

В рамках конференции участники обсудили вопросы истории, историографии, исследования художественной культуры древних городов, а также их туристический потенциал. Также поднималась тема сохранения культурного наследия и истоки современной убранистики.

Конференция проходит сегодня, 14 августа, в РГУ имени С.А. Есенина с 11.00 до 18.00. С её материалами можно будет ознакомиться позже, так как готовится электронная версия всех докладов.

Напомним, что конференция проходит в рамках II Форума древних городов.

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