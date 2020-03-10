В России изменились правила оформления каско

С 8 марта 2020 года на обратной стороне полиса ОСАГО могут быть указаны сведения о договоре добровольного страхования автогражданской ответственности. Отдельный документ в этом случае не требуется. Это предусмотрено соответствующим Указанием Банка России.

Такая возможность может быть предоставлена при покупке как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО. Однако оформить договор каско таким способом может только та страховая компания, которая заключила с автолюбителем договор ОСАГО.

Кроме того, должен быть выполнен ряд требований, в числе которых следующие:

размер франшизы не должен превышать 20% от страховой суммы;

сроки действия обоих договоров должны быть одинаковыми;

при досрочном расторжении договора ОСАГО договор каско также прекращает действовать.

– Потребитель по-прежнему вправе воспользоваться «периодом охлаждения». В течение 14 дней после подписания договора добровольного страхования автогражданской ответственности клиент может расторгнуть его и вернуть деньги в полном объеме. На срок действия полиса ОСАГО расторжение не повлияет, – поясняет управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов.