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Рязанцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Приходские истории»

Рязанская епархия объявила о начале приёма работ на конкурс фотографий и рассказов «Приходские истории».

Конкурс фотографий и рассказов приурочен к празднику Пасхи. Приём работ будет продолжаться в течение дней Великого поста – до 18 апреля 2020 года.

В Конкурсе могут участвовать все желающие. Рассказы могут быть написаны в любом жанре в рамках тематики (жизнь приходов Рязанской епархии), кроме того, они могут дополнять присланные на конкурс фотографии этого или другого участника. Автором может стать как прихожанин одного из храмов Рязанской епархии, так и любой другой очевидец (в том числе паломники из других епархий) интересных и важных событий, происходивших в приходах Рязанской епархии.

Фотографии должны сопровождаться краткой аннотацией, ФИО автора, контактными данными.

Возраст участников не ограничен, лучшие работы участников в возрасте до 18 лет будут отмечены отдельно.

Допускается участие как отдельных авторов, так и коллективов.

Объем работ от каждого участника (отдельного либо коллектива) – 2 работы (для рассказов) и не более 5 работ (для фотографий).

Участники Конкурса предоставляют Организатору: текст в электронном виде (не более 5 страниц 14 кеглем) и\или фотоработы в электронном виде в формате JPG.

Работы принимаются либо в сообщениях в группе Рязанской епархии и портала «ЛогосЪ» в социальной сети ВКонтакте, либо на электронную почту пресс-службы Рязанской епархии (press.ryazeparh@gmail.com) с пометкой «Работа на конкурс «Приходские истории»».

Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием автора для публичного показа (проведение выставок) и доведения до всеобщего сведения (размещения на сайтах и в СМИ).

Конкурсная комиссия рассматривает работы и определяет победителей. Рассказы и фотографии оцениваются в двух отдельных категориях. Авторы лучших работ в каждой из них будут награждены дипломами, а также подарками от магазина «Мир православия».

Предусмотрен приз «зрительских симпатий»: все присланные фото будут выложены на странице епархии ВКонтакте в альбом, и автор работы, набравшей наибольшее количество лайков, получит особый приз.

Лучшие рассказы будут опубликованы на ресурсах Рязанской епархии в сети интернет. Лучшие фотографии будут размещены в альбоме группы ВКонтакте и на других ресурсах.

Подробности можно уточнить в группе или по телефону 8-962-395-05-45 (Дина Дмитриева).

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