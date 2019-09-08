В рамках нацпроекта «Демография» капитально отремонтирован детсад в городе Кораблино

В пятницу, 6 сентября, депутат Госдумы Елена Митина и глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова посетили детский сад «Красная шапочка» в городе Кораблино. В дошкольном учреждении функционируют 11 групп для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, которые посещают более 200 детей.

Дошкольное учреждение стало участником национального проекта «Демография». На проведение ремонтных работ из бюджетов различного уровня было выделено 8,5 млн. руб. На эти средства отремонтированы кровля, цоколь и отмостки, заменены все оконные блоки, входные двери, водопровод и канализация.

– В ближайшие годы около 80% расходов, которые будут выделены на реализацию нацпроекта «Демография», пойдут на льготную ипотеку, на создание мест в яслях и на увеличение размера детских пособий, – рассказала Елена Митина. – Кроме этого, в рамках данного нацпроекта будет осуществляться ремонт дошкольных учреждений, улучшение их материально-технической базы. Забота о том, в каких условиях воспитываются дети, должна стать одним из приоритетных направлений в нашей работе.