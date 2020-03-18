В прошлом году в Рязанской области произвели более 2 тыс. тонн карпа

В 2019 году рыбоводческие хозяйства Рязанской области произвели 2114 тонн товарной рыбы. Основные виды рыб, выращиваемые в регионе: карп парской породы и другие растительноядные породы (амур, толстолобик). Также в небольших объёмах рязанские сельхозтоваропроизводители разводят форель, осетра, сома, карася и щуку. Вылавливают рыбу преимущественно в 4 квартале, об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

В Рязанской области есть одно рыбоводческое предприятие и 18 фермерских хозяйств.

Крупнейший производитель прудовой рыбы – ОАО «Рязаньрыбпром», в его составе 5 рыбхозов: рыбхоз «Пара» Сараевского района, рыбхоз «Липяговский» Милославского района, рыбхоз «Павловский» Рязанского района, рыбхоз «Ряжский» и рыбхоз «Касимовский». Кроме того, дочерняя компания ОАО «Рязаньрыбпром» – ООО «Рыбхоз Новомичуринский» Пронского района – выращивает осетровых и форель (товарную рыбу и посадочный материал).

Наиболее крупные фермеры-рыбоводы Рязанской области: Абрамов А.М. в Сараевском районе, Строилов А.А. в Захаровском и Петин С.В. в Сапожковском, которые вырастили в 2019 году 90 тонн, 80 тонн и 60 тонн рыбы соответственно, все трое производят карпа.