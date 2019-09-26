На главную Рязань Общество В Пронском районе прокуратура выявила нарушения в детском саду
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В Пронском районе прокуратура выявила нарушения в детском саду

В Пронском районе прокуратура провела проверку после появления в социальной сети жалобы граждан на ненадлежащие условия в детском саду. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Рязанской области. 

Проверка прошла в дошкольной группе Малинищинской СОШ. В ходе неё были выявлены нарушения санитарно-гигиенических правил. В частности, в раздевалке найдены потёки на потолке и стенах из-за протекания кровли. 

– Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что в образовательной организации не в полной мере созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников, – говорится в пресс-релизе на сайте прокуратуры Рязанской области. 

Результатом прокурорской проверки стало предписание начальнику управления образования Пронского района с требованием устранить нарушения. 

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