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В одном из домов Рязани сделали смертельно опасный ремонт

Государственная жилищная инспекция Рязанской области отчиталась о результатах проверок, проведённых на прошлой неделе. В том числе сотрудники проверяли и ход выполнения капремонта в многоквартирных домах Рязани.

В одном из них при ремонте крыши рабочие создали угрозу жизни и здоровью жильцов. Речь идёт о доме №29 на улице Энгельса в Рязани.

При проверке выяснилось, что работники установили на газоходные трубы колпаки, которые перекрывают отвод продуктов сгорания газа от газовых колонок. Из-за этого люди могут отравиться угарным газом. 

– Необходимо срочно демонтировать данные колпаки, – говорится в сообщении на сайте жилищной инспекции.

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