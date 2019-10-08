В одном из домов Рязани сделали смертельно опасный ремонт

Государственная жилищная инспекция Рязанской области отчиталась о результатах проверок, проведённых на прошлой неделе. В том числе сотрудники проверяли и ход выполнения капремонта в многоквартирных домах Рязани.



В одном из них при ремонте крыши рабочие создали угрозу жизни и здоровью жильцов. Речь идёт о доме №29 на улице Энгельса в Рязани.



При проверке выяснилось, что работники установили на газоходные трубы колпаки, которые перекрывают отвод продуктов сгорания газа от газовых колонок. Из-за этого люди могут отравиться угарным газом.

