В Общественной палате РФ обсудят проблемы «Есенинской Руси»

В среду, 16 октября, в 15:00 в Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) пройдут общественные слушания «Проблемы сохранения историко-культурного наследия на примере достопримечательного места “Есенинская Русь”». Об этом сообщается на сайте ОП.



Организатор – Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. Модератор – член Комиссии Павел Пожигайло.

Цель мероприятия – на примере достопримечательного места «Есенинская Русь» обозначить аспекты, позволяющие, используя категорию «достопримечательное место», легализовать застройку земель, имеющих историко-культурное значение

Участники слушаний обсудят следующие вопросы:

– необходимые меры по защите достопримечательного места «Есенинская Русь» от самовольной застройки;

– мероприятия по предотвращению использования категории «достопримечательное место» для легализации застройки зон охраняемого природного ландшафта;

– обсуждение возможностей внесения изменений в действующее законодательство в части охраны культурного наследия.

Участвуют: депутат Государственной Думы РФ Александр Шолохов; заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин; директор Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта России Роман Рыбало; директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

