В Лесопарке засняли много машин с отдыхающими

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В среду, 1 апреля, в Лесопарке в Рязани было много машин, люди приехали отдыхать. Пост с фотографиями появился в паблике RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ.

Напомним, сейчас в Рязани действует ограничительный режим из-за коронавируса. Посещение парков и скверов в это время запрещено. 

Очевидец написал, что центральный вход в Лесопарк закрыт, но туда можно спокойно попасть по дороге мимо плавучего ресторана. 

– Все гуляют. Сотрудников полиции на территории Лесопарка и Орешка нет, – написал пользователь соцсети.

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