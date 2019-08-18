На главную Рязань Общество В Касимове развалился на части памятник Ленину
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В Касимове развалился на части памятник Ленину

В Касимове оказался разрушенным памятник Ленину. Фотографии опубликованы в паблике Типичный Касимов [LIVE KASIMOV].

Сообщается, что памятник стоял рядом с местной администрацией. Непонятно, разрушился ли он сам или его повредили вандалы. 

Местное отделение КПРФ направляло в администрацию города запрос о ремонте памятника, но получило ответ, что он не стоит на балансе. Все памятники Касимова только планировалось включить в реестр, после чего и можно было бы решить вопрос о выделении денег на ремонт.

Фото: Варвара Сумина & Антон Грушин

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