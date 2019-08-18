В Касимове развалился на части памятник Ленину

В Касимове оказался разрушенным памятник Ленину. Фотографии опубликованы в паблике Типичный Касимов [LIVE KASIMOV].



Сообщается, что памятник стоял рядом с местной администрацией. Непонятно, разрушился ли он сам или его повредили вандалы.



Местное отделение КПРФ направляло в администрацию города запрос о ремонте памятника, но получило ответ, что он не стоит на балансе. Все памятники Касимова только планировалось включить в реестр, после чего и можно было бы решить вопрос о выделении денег на ремонт.



Фото: Варвара Сумина & Антон Грушин