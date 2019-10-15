В Кальном организуют площадку для складирования снега

Директор МБУ «Дирекция благоустройства города» Андрей Шестопалов проверил городской автопарк на готовность к работе зимой. В смотре спецтехники приняли участие заместитель главы администрации Владимир Бурмистров, руководитель управления благоустройства Алексей Муковнин.

Как сообщает сайт администрации города, в зимний период в Рязани будут работать 139 единиц техники. Центральные улицы города планируется обрабатываться увлажнённым реагентом. В центре города песок использовать не будут. В спальных же районах будет применяться пескосоляная смесь. Уже заготовлено порядка 102 тонн пескосоляной смеси и около 14,5 тысяч кубометров реагента.

Правительство приобрело для города пять автомобилей КАМАЗ КО 806-40.

– Особенность этой машины в том, что она может работать с разными противогололедными смесями. В летний период автомобили переоборудуются для помывки улиц, – подчеркнул Андрей Шестопалов.

Собранный снег будут вывозить на площадки временного хранения в районе посёлка Хамбушево и на улице Предзаводской. Благодаря договоренности с компанией «Зелёный сад» ещё одна площадка для складирования снега будет организована в Кальном.