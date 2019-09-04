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В городе Сасово вспомнили трагические события Беслана

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в Муниципальном культурном центре города Сасово прошла беседа с участниками художественной самодеятельности «Терроризм – угроза жизни».

Целью проведения беседы была профилактика экстремизма и всех его проявлений в молодежной среде. Вспомнили трагические события, произошедшие в Беслане (Северная Осетия), когда погибло множество детей.

Ребята приняли активное участие в дискуссии на тему борьбы с терроризмом и сделали вывод, что только взаимоуважение и толерантность позволит предупредить рост терроризма, а своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизнь окружающих.

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