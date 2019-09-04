РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Эту неделю посвятим началу учебного года, а истории станут своеобразными школьными предметами.

История 83. Урок химии: таблица Менделеева против фальшивомонетчиков

Деньги и химия всегда шли рука об руку. Чтобы создать денежный знак, нужно знать свойства металлов, а химические растворы позволяют вернуть потёртой монете былой блеск. И химия встаёт на защиту финансовой системы от фальшивомонетчиков.

Вспомним, чего добивались алхимики? Они желали превратить свинец кто-то в философский камень, а кто-то более прагматичный – в золото. Но благородный металл все никак не хотел рождаться, создать средневековым алхимикам удавалось лишь подделки. А ведь золото самой природой надежнее всего защищено от дублеров: по цвету на него похожи только сплавы меди, но при этом вдвое отличаются по плотности. А значит монеты из золота и, к примеру, бронзы будут либо совпадать по размеру, либо по весу. Есть цветные металлы, похожие на серебро, однако они быстро окисляются и отличаются от аргентума более высокой пластичностью. Эти свойства драгоценных металлов знали и много веков назад. И для проверки подлинность монеты торговцы просто ее надкусывали: на золоте и серебре оставались вмятины.

А Дмитрий Менделеев, который и свел все химические элементы в одну таблицу, работал над защитой уже бумажных денег. Он предложил при изготовлении бумаги для денежных чеков добавлять в массу специальную краску. Чернила придавали бумаге особый оттенок и чувствительность к свету и химическим реактивам. Если надпись пытались вытравить, это было заметно. А если пытались обесцветить весь чек, то исчезали подпись и печать.