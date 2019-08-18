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В ДТП у «Глобуса» в Рязани пострадал мотоциклист

Вечером в воскресенье, 18 августа, на перекрёстке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии в Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста. Информация об аварии появилась в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.

Судя по фотографиям, можно предположить, что мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. На месте происшествия работала бригада скорой помощи. 

– Парень жив был после столкновения. Мотоцикл в хлам…это очень страшное зрелище, до сих пор эмоции переполняют, – написала одна из пользовательниц соцсети.

Фото: Дмитрий Мальков & Александр Самородов

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