В ДТП у «Глобуса» в Рязани пострадал мотоциклист

Вечером в воскресенье, 18 августа, на перекрёстке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии в Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста. Информация об аварии появилась в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.



Судя по фотографиям, можно предположить, что мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. На месте происшествия работала бригада скорой помощи.



– Парень жив был после столкновения. Мотоцикл в хлам…это очень страшное зрелище, до сих пор эмоции переполняют, – написала одна из пользовательниц соцсети.



Фото: Дмитрий Мальков & Александр Самородов

