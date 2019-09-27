В центре Рязани на месте снесённых домов появятся новые высотки



26 сентября в администрации Рязани прошли публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план Рязани в части зонирования территории в границах улиц Малое шоссе, Кооперативный переулок и Цветной бульвар. Инициатором слушаний выступил владелец участков на данной территории — ООО «Цветной бульвар». Компания планирует построить на месте старых снесённых домов высотки до 10 этажей, а для этого необходимо, чтобы все участки находились в единой зоне.

Площадь территории, на которой планируется строительство, 2791 кв. м. По словам представителя застройщика, кроме домов, на территории могут быть построены и социальные учреждения. Строительство планируется начать в течение ближайшего года.

Участников слушаний интересовало, как застройщик будет решать вопрос проезда к новым домам, а также проблему загруженности школ и поликлиник в районе. Представитель ООО «Цветной бульвар» не дал ответов на эти вопросы, сославшись на то, что проект застройки только разрабатывается.

На слушания зарегистрировался один человек. Информация об итогах публичных слушаний будет опубликована в газете «Рязанские ведомости».