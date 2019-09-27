На главную Рязань В центре Рязани на месте снесённых домов появятся новые высотки
Рязань

В центре Рязани на месте снесённых домов появятся новые высотки


26 сентября в администрации Рязани прошли публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план Рязани в части зонирования территории в границах улиц Малое шоссе, Кооперативный переулок и Цветной бульвар. Инициатором слушаний выступил владелец участков на данной территории — ООО «Цветной бульвар». Компания планирует построить на месте старых снесённых домов высотки до 10 этажей, а для этого необходимо, чтобы все участки находились в единой зоне.
Площадь территории, на которой планируется строительство, 2791 кв. м. По словам представителя застройщика, кроме домов, на территории могут быть построены и социальные учреждения. Строительство планируется начать в течение ближайшего года.
Участников слушаний интересовало, как застройщик будет решать вопрос проезда к новым домам, а также проблему загруженности школ и поликлиник в районе. Представитель ООО «Цветной бульвар» не дал ответов на эти вопросы, сославшись на то, что проект застройки только разрабатывается.
На слушания зарегистрировался один человек. Информация об итогах публичных слушаний будет опубликована в газете «Рязанские ведомости».

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

На рязанском участке трассы М-5 две две фуры смяли оказавшуюся между ними легковушку

В Рязани наградят учителей, которые подготовили стобалльников по ЕГЭ

С начала августа полицейские раскрыли в Рязанской области 21 кражу велосипедов