В бюджете Рязани значительно выросли расходы на компенсацию проезда льготников в общественном транспорте



24 сентября на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты обсудили значительный рост расходов на компенсацию транспортным организациям выпадающих доходов от перевозки льготников. Как отметила начальник финансово-казначейского управления Рязани Светлана Финогенова, эти расходы в прошлом году составляли 146 миллионов рублей, в этом году — почти 300 миллионов рублей. В бюджет текущего года будут вносится изменения, связанные с увеличением расходов на эти компенсации.

Начальник управления транспорта Андрей Михно пояснил, что рост расходов связан в тем, что льготникам стал доступен коммерческий транспорт. Соответственно, увеличилось количество поездок по проездному: по словам Михно, с 44 в прошлом году до 60 в этом, а по студенческим проездным – до 72.

Депутаты запросили у администрации информацию по этому вопросу. От представителей администрации также прозвучало предложение о возможном ограничении числа поездок по одному проездному.