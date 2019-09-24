В Рязани у школы 71 отремонтировали пешеходную зону

Дирекция благоустройства полностью оборудовала пешеходную зону у дома 29 по улице Зубковой. Об этом сообщает сайт администрации города Рязани.

От жителей поступало много жалоб, что пешеходная дорожка за территорией школы 71 находится в плохом состоянии. При дождливой погоде ее постоянно заливает, и пройти там невозможно.

В настоящее время выполнены работы по устройству ливневой канализации, отсыпке гранулятом. Кроме того, полностью заасфальтировали дорожку, установили бордюры и новую лестницу.