В Академии ФСИН России закрылся форум «Преступление, наказание, исправление»

В Академии ФСИН России состоялось торжественное закрытие IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление». В этом году он был приурочен к ряду знаменательных событий и памятных дат, среди которых 140-летие уголовно-исполнительной системы России и 85-летие со дня образования учебного заведения.

В работе форума приняли участие более 800 человек. В их числе руководство и представители центрального аппарата, территориальных органов, образовательных и научных организаций ФСИН России и зарубежных стран, органов государственной власти, российских и международных общественных организаций, научных организаций Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также ведущие ученые-пенитенциаристы России и 15 зарубежных государств.

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В течение трех дней работы форума были организованы и проведены 5 международных научно-практических конференций и 14 круглых столов, VII межвузовские учебно-методические сборы профессорско-преподавательского и начальствующего состава образовательных организаций ФСИН России, совещание руководителей научно-исследовательских и образовательных организаций ФСИН России, заседания Координационно-методического совета ФСИН России, заседание президиума Ассоциации юридического образования, торжественное собрание, посвященное 140-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы и 85-летию учебного заведения, официальный прием иностранных делегаций от имени директора ФСИН России, выставка образцов производственной деятельности, а также работа постоянно действующей экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы и Академии ФСИН России.

На подведении итогов работы форума руководство ФСИН России и организаторы научного мероприятия признали его состоявшимся на высоком уровне. Первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый поблагодарил личный состав академии за слаженность действий и организацию всех без исключения мероприятий форума.

Были обсуждены и приняты рекомендации форума, которые лягут в основу совершенствования деятельности уголовно-исполнительной системы России на ближайшую перспективу.

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Закрыл форум начальник Академии ФСИН России Александр Крымов. В своем обращении к участникам и гостям он поблагодарил всех за активную работу, интересные выступления и конструктивные предложения, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в таком формате.