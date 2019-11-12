В Академии ФСИН России открылись обновлённые лекционные залы

Во вторник, 12 ноября,на юридическом факультете Академии ФСИН России в Рязани состоялось открытие двух обновленных лекционных залов № 3 и № 4. Об этом сообщила пресс-служба вуза.



В торжественной церемонии приняли участие начальник Управления кадров ФСИН России, руководство, ветераны, постоянный и переменный состав учебного заведения.



– Одна из хороших традиций академии дорожить тем, что имеешь и приумножать это. От того, насколько хорошее образование в стенах учебного заведения получат выпускники, зависит качество будущей смены сотрудников уголовно-исполнительной системы. Желаю успехов, достижения новых профессиональных высот, отличной службы и учебы, – отметил Александр Пирогов.



Обращаясь к присутствующим, начальник Академии ФСИН России Александр Крымов отметил, что без труда тысяч людей и поступательного развития учебного заведения на протяжении 85 лет были бы невозможны положительные перемены, которые происходят в стенах крупнейшего ведомственного вуза. Теперь, сказал Александр Крымов, необходимо только действовать – проводить лекции, дискуссии, круглые столы, конференции и встречи различного уровня.



По словам председателя Комитета ветеранов академии, Петра Бодько, подобные чувства он испытал больше 40 лет назад, когда в 76 году вместе с молодой сменой специалистов впервые начал занятия в этом лекционном зале.



После церемонии перерезания красной ленточки гостям мероприятия были продемонстрированы главные технические возможности лекционных залов. Они оборудовали современными мультимедийными интерактивными средствами, позволяющими проводить презентации, доклады, лекции в доступной форме для выступающих и обучающихся.

