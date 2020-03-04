В 2019 году в Рязанской области выявлена 321 фальшивая банкнота

Уровень фальшивомонетничества в Рязанской области ниже, чем в целом по России. На 1 млн банкнот, находящихся в обращении, приходится 4 фальшивки (в целом по стране – 7). Всего в банковской системе Рязанской области в 2019 году выявлено 310 фальшивых денежных знаков Банка России. Треть всех подделок была обнаружена в IV квартале.

Традиционно мошенники подделывают банкноты высоких номиналов. Больше всего фальшивок среди купюр номиналом 5000 рублей — 209 штук. Также пользуются популярностью у преступников банкноты номиналом 1000 руб.: в 2019 году выявлено 67 фальшивок. Гораздо менее востребованы купюры номиналом 2000 рублей, их выявлено 30 штук. Число выявленных поддельных банкнот номиналом 500 рублей и 100 рублей не изменилось за год, их обнаружено по 2 единицы.

«Банк России проводит работу, направленную на информирование населения о признаках подлинности. Особое внимание уделяется тем, кто чаще других сталкивается с наличными, — говорит начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций рязанского отделения Банка России Сержан Тусупов. – Так, внедрены бесплатные курсы для кассовых работников торговых организаций. Информация подобрана специально для кассиров: как выглядят денежные знаки, на какие защитные признаки следует обратить внимание, как проверить подлинность и удостовериться в платежеспособности ».

Кроме того, в Рязанской области в 2019 году выявлено 11 поддельных денежных знаков иностранных государств: 1 банкнота 50 долларов США и 10 банкнот 100 долларов США.

Информация о защитных признаках денежных знаков размещена на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Банкноты и монеты».