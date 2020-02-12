В 2019 году парк сельхозтехники Рязанской области пополнился на 600 единиц техники

В агропредприятиях и фермерских хозяйствах на смену устаревшей, отработавшей свой срок технике, приходит новая современная, позволяющая повысить производительность труда аграриев, значительно сэкономить горюче-смазочные материалы, трудовые ресурсы и увеличить объём производимой продукции.

– Чтобы тенденция развития сохранилась и в 2020 году, не обойтись без дальнейшей модернизации парка сельхозтехники и внедрения новых, передовых технологий возделывания сельхозкультур, – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин.

Он рассказал, что в 2019 году автопарк сельхозтехники Рязанской области пополнили 183 трактора, 97 зерноуборочных комбайнов, 11 кормоуборочных комбайнов, прицепной сельскохозяйственной техники куплено более 280 единиц.

В рамках реализации государственной программы Рязанской области на 2014-2020 годы было приобретено 8 зерносушильных комплексов и 43 единицы техники для кормопроизводства, выплачено субсидий на ее приобретение из областного бюджета в сумме 95,5 млн. рублей. Ставка субсидий составляет 20 % от стоимости приобретаемой техники без НДС. Эта мера поддержки будет действовать и в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

В 2020 году планируется приобрести ещё 150 тракторов, 100 зерноуборочных комбайнов, 10 кормоуборочных комбайнов.