На главную Новости Рязани

Рязанская область заняла третье место в ЦФО по производству яиц

В 2019 году в хозяйствах Рязанской области было произведено 969,9 миллионов штук куриных яиц. Это на 9,9% больше, чем в 2018 году, сообщает сайт регионального правительства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин отметил, что рост производства куриных яиц в регионе за три года – с 2017 по 2019 – составил 23,1%. Рязанская область по производству яиц поднялась на 3 место в ЦФО и 16 в России. В 2020 году роста производства яиц сохраняется: по итогам января прирост составил 8,6%.

В сельскохозяйственных организациях в Рязанской области за 2019 год произведено 913,3 млн. штук (на 10,9% больше по отношению к 2018 году), при средней яйценоскости одной курицы-несушки 310 штук.

Основным производителем в этой отрасли является АО «Окское» Рязанского района, на долю которого приходится 92% областного производства. Предприятие с 2019 года участник национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Оно входит в десятку крупнейших российских предприятий своего профиля и в 2019 году произвело 894,2 млн. штук куриных яиц – рост к 2018 году составил 11,2%.

Также высокие темпы роста производства яйца в регионе обеспечены за счет увеличения мощностей на АО «Окское» в ходе реализации крупного инвестиционного проекта. В 2019 году было введено в эксплуатацию 3 новых птичника в Рязанском районе.

Кроме АО «Окское» крупными производителями яйца являются птицеводческие предприятия: ООО «Родник» Шацкого района, ООО «Новодеревенская птицефабрика» Александро-Невского района и ООО «Касимовская ферма» Касимовского района. За 2019 год ими произведено 9,4, 6,2 и 3,5 млн. яиц соответственно.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани ищут мужчину, пропавшего 18 лет назад

Новости Рязани
Сотрудники Следственного комитета просят помочь в расследовании уголовного дела о пропаже жителя Рязани Сергея Михайловича Дмитриева. Информация об этом появилась на сайте...
Узнать больше

«Быть знаменитым некрасиво». В Рязани состоялась беседа о жизни и творчестве Бориса Пастернака

Культура
10 февраля в ЦГБ имени С.А. Есенина отметили юбилей одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака. Со дня рождения писателя,...
Узнать больше

Раскрыть убийство помогла генетическая экспертиза

Новости Рязани
Раскрыть убийство в селе Ямбирно Шацкого района помогла генетическая экспертиза. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Город».  Сообщается, что...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Обзор новостей Рязани за 11 февраля

Новости Рязани
Что произошло в Рязани в минувший вторник? У гипермаркета «Глобус» в Рязани произошло ДТП. По словам очевидца, авария с...
Узнать больше

Опубликовано видео задержания фальшивомонетчиков в центре Рязани

Видео
Некоторое время назад в выручке торговых точек Рязани стали попадаться поддельные пятитысячные купюры. Тогда же было возбуждено несколько уголовных дел.
Узнать больше

Рязанцев приглашают на выставку репродукций картин Фриды Кало

Новости Рязани
Во вторник, 11 февраля, в Рязани открылась выставка репродукций картин Фриды Кало. Экспозиция появилась в Музее истории молодёжного движения.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что подарить на 14 февраля. Идеи для подарков

Акценты
Приближается 14 февраля – День святого Валентина. Да-да-да! Это не наш святой, и биография у него сомнительная, и праздник этот нам навязали,...
Узнать больше

Авторка, докторка, юристка. Или нужны ли нам феминитивы?

Акценты
Как думаете, сколько ошибок допущено в заголовке? Word показывает не менее трех, однако в заголовке их нет. Что вы знаете о феминитивах?...
Узнать больше

Рязанцы увидели грандиозное шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

Акценты
В пятницу, 7 февраля, в Рязани выступили прославленные фигуристы – олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира и Европы. Всеми любимые спортсмены...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Деми Роуз поразила поклонников откровенным фото

В Рязани ищут мужчину, пропавшего 18 лет назад

«Быть знаменитым некрасиво». В Рязани состоялась беседа о жизни и творчестве Бориса Пастернака