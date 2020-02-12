Рязанская область заняла третье место в ЦФО по производству яиц

В 2019 году в хозяйствах Рязанской области было произведено 969,9 миллионов штук куриных яиц. Это на 9,9% больше, чем в 2018 году, сообщает сайт регионального правительства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин отметил, что рост производства куриных яиц в регионе за три года – с 2017 по 2019 – составил 23,1%. Рязанская область по производству яиц поднялась на 3 место в ЦФО и 16 в России. В 2020 году роста производства яиц сохраняется: по итогам января прирост составил 8,6%.

В сельскохозяйственных организациях в Рязанской области за 2019 год произведено 913,3 млн. штук (на 10,9% больше по отношению к 2018 году), при средней яйценоскости одной курицы-несушки 310 штук.

Основным производителем в этой отрасли является АО «Окское» Рязанского района, на долю которого приходится 92% областного производства. Предприятие с 2019 года участник национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Оно входит в десятку крупнейших российских предприятий своего профиля и в 2019 году произвело 894,2 млн. штук куриных яиц – рост к 2018 году составил 11,2%.

Также высокие темпы роста производства яйца в регионе обеспечены за счет увеличения мощностей на АО «Окское» в ходе реализации крупного инвестиционного проекта. В 2019 году было введено в эксплуатацию 3 новых птичника в Рязанском районе.

Кроме АО «Окское» крупными производителями яйца являются птицеводческие предприятия: ООО «Родник» Шацкого района, ООО «Новодеревенская птицефабрика» Александро-Невского района и ООО «Касимовская ферма» Касимовского района. За 2019 год ими произведено 9,4, 6,2 и 3,5 млн. яиц соответственно.