Убийство ветерана ВОВ и его жены в Рязани: что известно на данный момент

В Рязани продолжаются поиски подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги. Что известно по этому делу на данный момент?



Тела пожилых людей были найдены в их квартире в Московском районе Рязани 26 сентября. Погибшие – 1928 и 1930 годов рождения. Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). К его расследованию подключились не только местные сыщики, но и сотрудники Криминалистического центра Следственного комитета России.



Через некоторое время следователи обратились к рязанцам с просьбой предоставить записи с автомобильных видеорегистраторов. Следствие интересует видео, сделанное в период с 20 по 27 сентября на улицах Новаторов, Костычева, Птицеводов и Зафабричной в Рязани. Если вы можете помочь, обращайтесь по телефонам: 8(4912) 21-81-69, 8-910-904-11-75.



Вчера же губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что меценат готов заплатить за информацию, которая поможет следствию, полмиллиона рублей. Телефоны, по которым можно звонить, те же самые.

