ТРЦ «Малина» сообщил о графике работы во время карантина

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Представители торгово-развлекательного центра «Малина» подготовили обращение к клиентам. Они разместили его на странице организации в Инстаграме. В посте сотрудники магазина рассказали, как будет работать ТРЦ во время карантина.

– Во исполнение Распоряжения Губернатора Рязанской области от 27 марта 2020 года № 97-рг вынуждены сообщить о принятии Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный центр «Малина» следующего решения: на период с 28 марта 2020 года и по 5 апреля 2020 года временно приостанавливается работа Торгово-развлекательного центра «Малина» (390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 15а), за исключением отдельных помещений, занимаемых аптеками и аптечными пунктами, торговыми объектами, осуществляющими торговлю продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, – говорится в сообщении.

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Также в тексте значатся торговые точки, которые будут работать в стандартном режиме. Среди них супермаркет «Перекрёсток» (08:00-23:00), аптека «Спрей» (10:00-22:00), «Магнит Косметик» (10:00-22:00), а также «Детский мир» (10:00-22:00). При этом уточняется, что подземный паркинг не будет функционировать с 28 марта по 5 апреля.