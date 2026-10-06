Дорогу Рыбное — Константиново перекроют 10 октября из-за «Есенинского пробега»

В субботу, 10 октября 2026 года, на малой родине великого русского поэта состоится традиционный областной фестиваль бега «Есенинский пробег». Мероприятие приурочено к 131-й годовщине со дня рождения Сергея Александровича Есенина и привлечет в село Константиново большое количество спортсменов и гостей.

В связи с проведением массового спортивного мероприятия организаторы ввели временные ограничения для автомобильного транспорта. Движение будет полностью перекрыто на участке автодороги, соединяющем город Рыбное и село Константиново. Это мера необходима для обеспечения безопасности бегунов и пешеходов на трассе.

Чтобы добраться до Государственного музея-заповедника С.А. Есенина без проблем, водителям рекомендуется заранее спланировать свой маршрут и воспользоваться объездной дорогой.

Оптимальный путь пролегает через село Срезнево:

Двигайтесь по федеральной трассе «М-5» до поворота на село Срезнево. Следуйте по указателям в сторону села Дивово. Из Дивова проезжайте непосредственно в село Константиново.

Организаторы фестиваля и дорожные службы просят автомобилистов отнестись с пониманием к временным неудобствам и заблаговременно выбирать альтернативные пути следования.