17-летний мотоциклист и 19-летняя пассажирка пострадали в ДТП под Рязанью

В Рязанском муниципальном округе 5 октября произошло ДТП с участием автомобиля Renault Logan и мотоцикла Nibi. В аварии пострадали 17-летний водитель двухколесного транспорта и его 19-летняя пассажирка.

Авария произошла примерно в 13:40 на 60-м километре автодороги Рязань — Спас-Клепики, в районе подъезда к поселку Варские.

По предварительной информации, столкнулись Renault Logan под управлением 77-летнего местного жителя и мотоцикл Nibi, которым управлял 17-летний житель Рязанского муниципального округа.

В результате ДТП мотоциклист и его 19-летняя пассажирка получили травмы. Они обращались за медицинской помощью.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.