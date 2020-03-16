Тотальный диктант из-за коронавируса перенесли на осень

Всё больше мероприятий отменяется из-за мер по профилактике распространения коронавируса. Стало известно, что не состоится и всероссийская акция «Тотальный диктант».

– Обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только (или не столько) о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения. Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, но вынуждены сообщить: Тотальный диктант ― 2020 переносится на осень 2020 года, – говорится в официальной группе мероприятия.

Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта. Очные курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут проходить по плану, если не будут введены новые запреты.