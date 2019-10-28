Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области

Эксперты hh.ru, проанализировали вакансии Рязанской области и подготовили подборку самых дорогих предложений.

Лидером стало предложение для руководителя филиала юридической компании. Ищут кандидата с хорошей профессиональной «хваткой», который сможет открыть филиал и набрать команду в своем городе. Взамен работодатель предлагает высокий уровень заработной платы (от 500.000 рублей), обучение за счет компании, а также работу по системе гибкого графика.

Второе место занимает старший бренд-менеджер – человек с опытом разработки и внедрения маркетинговых планов, а также с опытом по анализу конкурентного рынка труда. Работодатель предлагает заработную плату от 200 000 руб. в месяц и офис в центре Рязани.

На третьем месте оказалась вакансия руководителя дилерского центра. Заработная плата от 150.000 рублей в месяц. От соискателя ждут налаживания эффективного взаимодействия между всеми подразделениями предприятия.

На четвертом месте рейтинга — вакансия менеджера по продажам оборудования b2b. Кроме хорошей заработной платы, состоящей из оклада и % от продаж, кандидатам предлагается корпоративная сотовая связь, компенсация ГСМ, а также широкие возможности по карьерному росту.

Следующая пятерка вакансий состоит из руководителя инвестиционных проектов, ведущего программиста 1С, старшего Java-разработчика, сварщика на работу вахтовым методом, программиста С++, директора производства. Их заработная плата составляет от 100 до 150 тысяч рублей.