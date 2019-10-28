На главную Рязань Общество Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области
РязаньОбщество

Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области

Эксперты hh.ru, проанализировали вакансии Рязанской области и подготовили подборку самых дорогих предложений.

Лидером стало предложение для руководителя филиала юридической компании. Ищут кандидата с хорошей профессиональной «хваткой», который сможет открыть филиал и набрать команду в своем городе. Взамен работодатель предлагает высокий уровень заработной платы (от 500.000 рублей), обучение за счет компании, а также работу по системе гибкого графика.

Второе место занимает старший бренд-менеджер – человек с опытом разработки и внедрения маркетинговых планов, а также с опытом по анализу конкурентного рынка труда. Работодатель предлагает заработную плату от 200 000 руб. в месяц и офис в центре Рязани.

На третьем месте оказалась вакансия руководителя дилерского центра. Заработная плата от 150.000 рублей в месяц. От соискателя ждут налаживания эффективного взаимодействия между всеми подразделениями предприятия.

На четвертом месте рейтинга — вакансия менеджера по продажам оборудования b2b. Кроме хорошей заработной платы, состоящей из оклада и % от продаж, кандидатам предлагается корпоративная сотовая связь, компенсация ГСМ, а также широкие возможности по карьерному росту.

Следующая пятерка вакансий состоит из руководителя инвестиционных проектов, ведущего программиста 1С, старшего Java-разработчика, сварщика на работу вахтовым методом, программиста С++, директора производства. Их заработная плата составляет от 100 до 150 тысяч рублей.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

За прошедшую неделю в Рязани отремонтировали 10 участков дорог

Homo agressius/Человек агрессивный

В Рязанском районе освятили крест в честь первого упоминания о рязанских казаках