Свежие данные о коронавирусной инфекции в Рязанской области

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Пресс-служба правительства Рязанской области опубликовала информацию о распространении коронавируса. По состоянию на 08.30 воскресенья, 22 марта, заболевание официально подтверждено у двух рязанцев.

Коронавирус COVID-2019 выявлен у мужчины, вернувшегося из-за границы, и его жены.

На данный момент, есть информация о 639 рязанцах, прибывших из неблагополучных стран. 562 человека находятся под наблюдением врачей и проверяются на коронавирус. Медики завершили наблюдение у 77 человек, все обследованы и здоровы.

– Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, – говорится в сообщении.

