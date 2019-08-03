Стоимость строительства детсада в Кальном была завышена на 25 миллионов

2 августа прокурор Рязанской области Иван Панченко рассказал о том, что стоимость строительства детского сада в районе Кальное была завышена на 25 миллионов. Стоимость контракта составила при этом примерно 184 миллиона рублей.

«Не нужно быть специалистом, чтобы обнаружить подобные недоделки», — отметил Панченко.

Панченко напомнил, что по итогам прокурорской проверки в июне на директора управления капитального строительства Рязани завели уголовное дело. Отметим, что детсад на 224 человека возвести в срок не успели. Он строился по проекту детского сада №26 в Кальном.

В трехэтажном здании должны были разместить лифт, подъемник для еды, прачечную, спортивные залы, а также кабинеты логопеда и психолога. Также у детсада должна быть своя котельная. Новый детский сад пообещали открыть летом.