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Статистика: Более 62% жителей Рязани не планируют жизнь

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выяснили, пользуются ли жители Рязани ежедневниками.

17% опрошенных рассказали, что используют ежедневники постоянно: “Планирование задач, как рабочих, так и домашних, – это очень полезная привычка. Достаточно начать вести записи, чтобы понять, как просто живется, когда не нужно держать всё в голове,” — поделился опытом Сергей.

Примечательно, что мужчины чаще ведут именно деловые ежедневники, а женщины в большинстве случаев отдают предпочтение формату личного дневника, но и важные дела в него записывать не забывают.

62% участников опроса считают, что вести дневник дел – это лишняя трата времени, либо в их жизни им просто не требуется планирование.

Оставшиеся респонденты не смогли однозначно ответить на вопрос. Некоторые отметили, что у них нет постоянного ежедневника, но порой список планов на пару дней всё же составляется в заметках смартфона.

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