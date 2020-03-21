Стало известно, какое наказание может грозить рязанцам, не соблюдающим карантин

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Оперативная группа по недопущению коронавируса сообщила, какое наказание грозит изолированным гражданам, если они покинут дом. Оказалось, что на данный момент – никакое.



Дело в том, что в Рязани и области действует режим повышенной готовности. При его введении административная и уголовная ответственность не предусмотрены. Другое дело, если в регионе введут режим ЧС.



– Очень надеемся на сознательность граждан. Общая задача сегодня – сдержать возможность распространения коронавирусной инфекции, – говорится в сообщении оперативной группы.



Напомним также, что в субботу, 21 марта, стало известно о втором выявленном случае коронавирусной инфекции в Рязанской области. Под наблюдение находятся люди, которые приехали из неблагополучных по коронавирусу стран. Им рекомендуется находиться дома.

