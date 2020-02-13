Стали известны подробности массового ДТП под Рязанью

Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности массового ДТП под Рязанью.



Авария произошла в среду, 12 февраля, в 10.45 на 17 километре автодороги Рязань – Ряжск, недалеко от поворота на Денежниково. По предварительным данным, на повороте опрокинулся грузовик Scania, перевозивший песок в сторону Рязани. Также участниками ДТП стали три легковых автомобиля, двигавшихся навстречу, – Qashqai, Renault Duster и Haval.



В результате ДТП пострадали несколько человек, машины получили механические повреждения.

