Средний чек рязанцев по платёжным картам не превышает 800 рублей

За 2019 год рязанцы совершили 146,1 млн операций по платежным картам. Это на 41,1% больше, чем годом ранее. Суммарный объем операций составил почти 293 млрд рублей (+11,1%). Только в организациях торговли и услуг региона потребители платили 121,3 млн раз на общую сумму 96,8 млрд рублей. Рязанцы предпочитают использовать карты для небольших покупок: средний чек составил 798 рублей, что на 141 рубль меньше, чем годом ранее. При этом чек выше, чем в целом по стране (767 рублей).

«Мы видим, что меняется потребительский подход. Сегодня, если есть возможность оплатить товар или услугу картой, рязанцы уже не ищут банкомат для снятия банкнот, а выбирают безналичный расчет, ведь это удобно и быстро», – отмечает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Сергей Кузнецов. На 01.01.2020 года у рязанцев находилось 1 млн 772 тыс. карт, что на 5% больше, чем годом ранее.

К 01.01.2020 в Рязанской области насчитывалось 25 тыс. устройств, принимающих к обслуживанию платежные карты (в т.ч. банкоматы и платежные терминалы, электронные терминалы), что на 13% превышает показатель прошлого года. В регионе продолжилось динамичное развитие инфраструктуры по приему платежных карт, в первую очередь в организациях торговли и услуг. Количество электронных терминалов, установленных для оплаты товаров и услуг, возросло за год на 17% и составило 21,8 тыс. единиц.