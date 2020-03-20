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Портфель привлеченных средств ВТБ в Рязанской области вырос на 20%

По итогам 2019 года портфель привлеченных средств юридических и физических лиц ВТБ в Рязанской области увеличился на 20% и достиг 20,7 млрд рублей. Объем кредитов банка в регионе вырос на 7% и составил 52 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель регионального ВТБ за год превысил 35,2 млрд рублей, в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса – 10,8 млрд рублей (+36% за год). Привлеченные ресурсы юридических лиц по итогам года увеличились на 11%, до 6 млрд рублей.

Кредитный портфель ВТБ в Рязанской области в рамках программ господдержки по итогам 2019 года превысил 1,9 млрд рублей – на 44% больше показателя конца 2018 года. Наибольшим спросом пользовалась программа льготного кредитования сельхозпроизводителей – 783 млн (+27%).

В структуре кредитного портфеля среднего и малого бизнеса основная доля приходится на торговлю (32%), жилищное и коммерческое строительство (16%), транспорт и инфраструктурное строительство (8%).

Розничный кредитный портфель банка в регионе за 2019 год увеличился на 22%, до 16,8 млрд рублей. Наибольшую долю составляет ипотека – свыше 9 млрд (+27%). Кредиты наличными приросли на 18%, до 6,2 млрд рублей, автокредитование – на 3%, до 1 млрд.

За год банк выдал в Рязанской области 7,8 млрд рублей розничных кредитов, из которых 3,8 млрд – ипотека, 3,2 млрд – займы наличными, 700 млн – автокредиты.

Портфель привлеченных средств частных клиентов по итогам года увеличился на четверть и на 1 января текущего года достиг 14,7 млрд рублей, из которых свыше 12 млрд приходится на депозиты. 

Управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова отметила: «Стратегической задачей банка является клиентоориентированность. Поэтому в течение 2019 года мы делали все, чтобы взаимодействие клиентов с нами было удобным — развивали цифровые каналы обслуживания для корпоративных и розничных клиентов и расширяли свое присутствие в регионе. В частности, в центре Рязани был открыт новый современный офис, где горожане получают весь спектр банковских услуг и имеют возможность подключиться к дистанционным сервисам. В результате мы наблюдали устойчивый спрос на наши продукты и услуги, как на кредитные — рост за год 7%, так и на сберегательные – годовой прирост составил 20%».

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