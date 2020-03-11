У рязанских учеников «Яндекс.Лицея» средний балл вышем, чем средний балл по стране – 34,79 против 33,03. Такие данные приводит пресс-служба регионального Минобра.



В регионе проект реализуется на базе Центра цифрового образования «ИТ-куб». В нём участвуют 24 ребёнка. Программа состоит из двух блоков и рассчитана на два учебных года. Занятия ведут два преподавателя, прошедшие отбор и специальное обучение. Ребята занимаются по комбинированному типу, он включает в себя теорию и практику. После прохождения нового учебного материала воспитанники сдают тесты.



Образовательный проект «Яндекс.Лицей» в 2019/2020 учебном году стартовал в 127 городах России, в том числе впервые в Рязанской области. Он обеспечивает возможность школьникам 8-10 классов познакомиться с основами программирования и профессией программиста, а также получить навыки, достаточные для работы младшим разработчиком/стажёром.



Обучение бесплатное, зачисление происходит на основе конкурсного отбора. Планируется, что набор на следующий учебный год стартует в августе.

