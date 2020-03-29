Специалисты рассказали, как самостоятельно продезинфицировать жильё

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Изображение Anastasia Gepp с сайта Pixabay
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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области информирует о рекомендациях для граждан, находящихся в домашней изоляции, по проведению дезинфекции жилых помещений.

Для обеспечения безопасного пребывания в квартире или доме необходимо проводить влажную уборку не менее двух раз в день с применением обычных для этого средств. При этом последовательность помещений должна начинаться с жилых комнат. После салфетки тщательно промываются в моющем средстве и высушиваются. При возможности лучше использовать одноразовые. Кроме того, следует протирать дезинфицирующим раствором один раз, в конце дня, дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и т.д.

Кухонную посуду, утварь нужно вымыть с использованием обычных моющих средств, после чего ополоснуть кипятком и высушить, разместив так, чтобы вода свободно стекала с чистых предметов. При использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется.

После проведения уборки на руки необходимо нанести кожный антисептик.

Обработать дезинфекционным средством, кожным антисептиком следует также поверхности пакетов, другой упаковки в случае, если они были доставлены человеку, находящемуся на самоизоляции, после чего обработать руки кожным антисептиком.

Необходимо регулярно проветривать все помещения. Стирку белья нужно осуществлять в обычном режиме при температуре воды 60 градусов.

Для проведения дезинфекции следует использовать специальные средства, предназначенные для обеззараживания поверхности в соответствии с инструкцией по применению.

При отсутствии дезинфекционных средств можно использовать отбеливатели для белья – хлорные и кислородные. На их этикетке должна содержаться информация, как приготовить раствор для дезинфекции. При ее отсутствии, следует взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды, или одна столовая ложка на стакан теплой воды. Раствор тщательно перемешать. Работать необходимо в перчатках, не допуская попадания в глаза! Не следует сразу готовить большое количество, на один-два дня достаточно 0,5-1 литра. Полученный раствор надо хранить в темном месте, в хорошо закрытой емкости. Проведение дезинфекции нужно проводить в перчатках. Обработанные поверхности через 5-10 минут нужно протереть салфеткой, смоченной чистой водой.

При отсутствии кожного антисептика нужно мыть руки водой с мылом, тщательно намыливая их в течение 15-20 секунд, затем смыть теплой водой.

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