Сотрудники аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей научились бесконфликтному общению

2 августа 2019 года состоялся тренинг по бесконфликтному общению для сотрудников аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области. Занятие провел член Экспертного совета при Уполномоченном, руководитель Рязанского центра медиации и права, исполнительный директор – руководитель аппарата в Рязанской области Ассоциации юристов России Самир Гараев.

В своей работе сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена неоднократно сталкиваются с конфликтными ситуациями – к Уполномоченному предприниматели обращаются за помощью и поддержкой в разрешении сложных ситуаций. На тренинге были подробно разобраны ситуации, с которыми специалисты могут столкнуться в повседневной работе, а также методы разрешения спорных вопросов.